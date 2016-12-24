За сутки в Мордовии выявлено 65 случаев коронавируса, 64 человека выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (46); Рузаевском, Лямбирском районах (по 5); Старошайговском, Ковылкинском районах (по 2); Ромодановском, Краснослободском, Ичалковском, Атяшевском, Атюрьевском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 15 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 83 года. Моложе 30 лет - 20 человек, самому младшему 8 лет.

За период пандемии в Мордовии выявлено 8054 случая коронавируса, 6714 человек выздоровели, 50 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 27 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 722 человека на стационарном лечении;

- 1 125 человек под наблюдением дома.