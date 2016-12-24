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Решение о формате празднования Нового года в Саранске может быть принято в последний момент

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Как подчеркнул на прошедшем оперативном совещании в Администрации Саранска мэр города Петр Тултаев,  вопрос о формате празднования Нового года в столице Мордовии остается пока открытым.

«Все, что касается концертов: мы готовимся, но ориентируемся на ситуацию, которая будет складываться. Елки в микрорайонах города мы устанавливаем. От установки детских горок воздержимся, чтобы не создавать массовое притяжение. Катки будут установлены, но прокат коньков и лыж - под вопросом. Лучше бы все приходили со своими коньками. Но тем не менее мы должны быть готовы и к прокату, решение будет принято в последнюю очередь», - отметил градоначальник.

Нет определенности и в части проведения салютов. Вопрос этот пока открыт, хотя подготовка идет. Как сообщается, решение будет принято в последний момент - за неделю до Нового года. Глава Саранска не исключил того, что салюты в Саранске на Новый год проводиться не будут - все зависит от эпидемиологической ситуации. «Отсалютуем» каждый за праздничным столом дома, в кругу своей семьи, бокалом шампанского», - резюмировал Петр Тултаев.

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