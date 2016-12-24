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В Мордовии к сети «Интернет» по волоконно-оптическим линиям связи будут подключены 604 социально значимых объекта

Социум

В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» с 2019 по 2021 год на территории Мордовии к сети «Интернет» будут подключены по волоконно-оптическим линиям связи 604 социально значимых объекта.

В 2019 году завершены работы по подключению 158 социально значимых объектов, в 2020 году подключено 194: 55 ФАПов, 86 образовательных организаций, 53 органа местного самоуправления.

Подключаемым объектам обеспечивается соответствующая скорость доступа: не менее 10 Мбит в секунду для ФАПов и ОМСУ, не менее 50 Мбит/с - для сельских образовательных организаций, не менее 100 Мбит/с - для городских.

До конца года планируется подключить к сети «Интернет» еще около 70 социально значимых объектов на территории Мордовии.

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