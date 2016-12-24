На площадке Дома научной коллаборации в МГУ им. Н.П. Огарева начал работу Яндекс.Лицей

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в республике реализуется региональный проект «Кадры для цифровой экономики». В рамках реализации проекта на начало сентября проведено 9 открытых «Уроков цифры» в учебных заведениях Мордовии при участии сотрудников Мининформсвязи РМ, подведомственных и курируемых организаций, а также специалистов ИТ-компаний.

В целях ранней профориентации школьников в октябре на площадке Дома научной коллаборации им. академика Е.М. Дианова в МГУ им. Н.П. Огарева начал работу Яндекс.Лицей. Это широкомасштабный стандартизированный образовательный проект компании «Яндекс», который позволяет школьникам 8-9-х классов всей страны получить системные знания в области программирования и ознакомиться с профессией программиста. Занятия проходят на базе региональных учебных заведений (детские технопарки, центры дополнительного образования, вузы, школы, лицеи и гимназии), которые отбираются компанией «Яндекс» на конкурсной основе. Преподаватели также проходят отбор, специальное обучение и получают постоянное методическое и техническое сопровождение в Яндексе. В Мордовии из 75 претендентов на обучение отобрано 28 человек, которые будут учиться по программе Яндекс.Лицея «Основы программирования на языке Python (углубленный уровень)».

По программе Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС успешно прошли обучение в дистанционном формате 17 человек.

Будет завершено обучение 118 представителей органов власти и местного самоуправления региона, а также сотрудников их подведомственных организаций по программе повышения квалификации «Цифровая трансформация и цифровая экономика», которое, в связи с пандемией, осуществляется полностью в дистанционном формате.

С 1 по 30 октября 80 представителей органов власти и местного самоуправления региона, а также сотрудников их подведомственных организаций проходят обучение по программе повышения квалификации «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении».