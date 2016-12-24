Частные медицинские организации вовлекаются государством в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65+

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В рамках национального проекта «Демография» в Мордовии реализуется региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)».
На реализацию проекта в 2020 году предусмотрено свыше 540 миллионов рублей. В этом году в нем принимают участие Ардатовский, Краснослободский, Ромодановский, Старошайговский и Рузаевский районы, а также городской округ Саранск. Кроме того, в проект дополнительно включены Атяшевский, Зубово-Полянский и Кочкуровский районы.
Всего по состоянию на 1 сентября в республике доля лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и охваченных системой долговременного ухода, составила 34,9%.
На проведение дополнительных скринингов доставлено 2 116 человек старше 65 лет, проживающих в сельской местности. С марта, в связи с неблагоприятной эпидобстановкой, автотранспорт, приобретенный по проекту в 2019 году, используется в деятельности мобильных «мультидисциплинарных» бригад, в том числе в рамках услуги по доставке продуктов питания и лекарственных препаратов.
Продолжается приведение зданий стационарных организаций социального обслуживания в надлежащее состояние. Идет строительство жилых корпусов в Ардатовском (корпус № 6) и Большеберезниковском районах, а также пансионата на 100 мест в г. Ковылкино.
На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте от 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста предусмотрено 25,1 млн руб. По состоянию на 1 сентября направлены на обучение 844 человека от 84 предприятий.
В 2020 году республика вошла в число регионов, принимающих участие в пилотном проекте по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. Пока в зоне его реализации - Ленинский и Пролетарский районы Саранска, а также Рузаевка. Заключены три соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии между Минсоцтрудзанятости РМ и частными медицинскими организациями.
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