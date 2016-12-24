Третий год подряд школьники из Мордовии становятся победителями Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

Почта России подвела итоги ежегодного XVIII всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Среди авторов лучших конкурсных сочинений третий год подряд есть юные авторы из Мордовии.

Победителями и лауреатами федерального этапа «Лучшего урока письма» по итогам 2019-2020 учебного года стали 45 школьников и 4 учителя из 26 регионов России. Нашу республику достойно представили сразу три юных автора, причем двое их них заняли в своих номинациях первые места. Илья Начаркин признан победителем конкурса в номинации «Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать...», а Егор Бякин удостоен первого места в номинации «Тот, кто с детства дружит с небом. Расскажу о своем самом увлекательном путешествии: настоящем или придуманном». Примечательно, что оба победителя учатся в одном – 4 «б» классе саранской школы №40. Для школьников это первый опыт участия в конкурсе и сразу такой удачный. А подготовила ребят учительница Татьяна Кашкина.

«Своим ученикам я начала рассказывать о конкурсе еще во втором классе, и мы постепенно готовились к участию. Илья и Егор сами вызвались написать конкурсные сочинения и определились с темами. Каждый из них выбрал тему, что называется, по себе: Илья рассказал реальную историю, а фантазер Егор – придуманную. Я очень рада успеху своих учеников и благодарна Почте России и всем организаторам конкурса за то, что они дают детям возможность проявить себя в эпистолярном творчестве», - отметила педагог.

Лауреатом федерального этапа конкурса в этом году также стала школьница из Лямбирского района Дарина Магдеева. А вот для нее это уже не первое достижение в конкурсе писем. В 2019 году она была победителем в номинации «Рецепты счастливой семьи». В этом году она посмотрела на вопросы взаимоотношений в семье с другой стороны и вновь отличилась!

Всех лауреатов ждут награды и подарки от учредителей и организаторов конкурса.