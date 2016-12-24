Третий год подряд школьники из Мордовии становятся победителями Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

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Почта России подвела итоги ежегодного XVIII всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Среди авторов лучших конкурсных сочинений третий год подряд есть юные авторы из Мордовии.
Победителями и лауреатами федерального этапа «Лучшего урока письма» по итогам 2019-2020 учебного года стали 45 школьников и 4 учителя из 26 регионов России. Нашу республику достойно представили сразу три юных автора, причем двое их них заняли в своих номинациях первые места. Илья Начаркин признан победителем конкурса в номинации «Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать...», а Егор Бякин удостоен первого места в номинации «Тот, кто с детства дружит с небом. Расскажу о своем самом увлекательном путешествии: настоящем или придуманном». Примечательно, что оба победителя учатся в одном – 4 «б» классе саранской школы №40. Для школьников это первый опыт участия в конкурсе и сразу такой удачный. А подготовила ребят учительница Татьяна Кашкина.
«Своим ученикам я начала рассказывать о конкурсе еще во втором классе, и мы постепенно готовились к участию. Илья и Егор сами вызвались написать конкурсные сочинения и определились с темами. Каждый из них выбрал тему, что называется, по себе: Илья рассказал реальную историю, а фантазер Егор – придуманную. Я очень рада успеху своих учеников и благодарна Почте России и всем организаторам конкурса за то, что они дают детям возможность проявить себя в эпистолярном творчестве», - отметила педагог.
Лауреатом федерального этапа конкурса в этом году также стала школьница из Лямбирского района Дарина Магдеева. А вот для нее это уже не первое достижение в конкурсе писем. В 2019 году она была победителем в номинации «Рецепты счастливой семьи». В этом году она посмотрела на вопросы взаимоотношений в семье с другой стороны и вновь отличилась!
Всех лауреатов ждут награды и подарки от учредителей и организаторов конкурса.
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