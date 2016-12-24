За сутки в Мордовии выявлено 67 случаев коронавируса, 61 человек выписан с выздоровлением

Движение по фазе
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (41); Большеберезниковском районе (7); Рузаевском районе (4); Лямбирском районе (3); Ковылкинском, Зубово-Полянском, Атяшевском районах (2); Чамзинском, Темниковском, Старошайговском, Ичалковском, Ельниковском, Дубенском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 7 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 76 лет. Моложе 30 лет - 16 человек, самому младшему 9 лет.
За период пандемии в Мордовии выявлено 7858 случаев коронавируса, 6527 человек выздоровели, 50 человек умерли от коронавируса как основной причины.
Сколько человек с коронавирусом находятся на стационарном лечении и переносят заболевание в домашних условиях под наблюдением медиков, сегодня региональный оперативный штаб не сообщил.
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
В Саранске ужесточат проверки соблюдения санитарного режима
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки
Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании
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