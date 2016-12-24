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За сутки в Мордовии выявлено 65 случаев коронавируса, 59 человек выписаны с выздоровлением

Репортер

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (41); Лямбирском районе (6); Ковылкинском, Чамзинском районах (по 3); Ельниковском, Кочкуровском, Ромодановском районах (по 2); Дубенском, Ичалковском, Кадошкинском, Рузаевском, Торбеевском районах (по 1). Один из заболевших зарегистрирован в Нижегородской области.

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 15 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 83 года. Моложе 30 лет - 10 человек, самому младшему 11 лет.

За период пандемии в Мордовии выявлен 7791 случай коронавируса, 6466 человек выздоровели, 49 человек умерли от коронавируса как основной причины. 

По данным на 23 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 554 человека на стационарном лечении;

- 1 037 человек под наблюдением дома.

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