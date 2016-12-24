В Рузаевке транспортные полицейские и общественник провели со студентами занятие по профилактике экстремизма

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В ГБПОУ РМ «Рузаевский техникум железнодорожного и городского транспорта им. А.П. Байкузова» состоялась встреча студентов с сотрудниками Рузаевского ЛО МВД России на транспорте и членом Общественного совета председателем Исламской религиозной организации мусульман города Рузаевки Ринатом Резеповым. В ходе мероприятия участники поговорили о таком опасном явлении как экстремизм и обсудили, какую угрозу оно представляет для общества.
Инспектор ПДН Рузаевского ЛО МВД России на транспорте Людмила Апарина обратила внимание собравшихся на то, что преступники активно используют для пропаганды радикальных идей сеть Интернет. Она объяснила, как не попасть под влияние злоумышленников, призвав несовершеннолетних сохранять бдительность при общении с незнакомцами, в том числе в социальных сетях. Кроме того, сотрудник полиции провела с участниками мероприятия викторину на знание ответственности за нарушение законодательства в данной сфере.
Представитель общественности Ринат Резепов рассказал студентам, что различные религии трактуют духовный радикализм как искажение вероисповедания. Он призвал молодых людей толерантно относиться к представителям различных конфессий и национальностей, с уважением к старшим, с пониманием – к попавшим в трудную жизненную ситуацию.
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