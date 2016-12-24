За сутки в Мордовии выявлено 64 случая коронавируса, 56 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (36); Рузаевском районе (6); Ковылкинском районе (5); Лямбирском (4); Атяшевском (3); Зубово-Полянском, Старошайговском районах (по 2); Атюрьевском, Ромодановском, Темниковском, Торбеевском, Чамзинском районах (по 1). Один из заболевших зарегистрирован в Томской области.

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 17 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 81 год. Моложе 30 лет - 21 человек, самому младшему 2 года.

За период пандемии в Мордовии выявлено 7726 случаев коронавируса, 6407 человек выздоровели, 48 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 22 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 495 человек на стационарном лечении;

- 1 019 человек под наблюдением дома.