В Мордовии сервис Почты России по доставке электронных писем за год помог сэкономить тонну бумаги

22 октября отмечается Международный день без бумаги, призванный напомнить человечеству о необходимости разработки и освоения новых способов безбумажной работы в целях сохранения природных ресурсов. К необычной дате региональное управление Почты России в Мордовии только за счет одного сервиса по приему и отправке электронных заказных писем показало экономию более 1000 кг бумаги за год.

Почта России планомерно работает над созданием и внедрением цифровых сервисов взамен прежних бумагоемких. Так, простая электронная подпись позволяет клиентам получать почтовые отправления без заполнения извещений по смс. Электронное уведомление, сменившее традиционное бумажное, поступает на телефон пользователя, подключенный к мобильному приложению Почты России. Но самым заметным сервисом, снижающим затраты на бумагу для распечатки и упаковки письменной корреспонденции, является услуга по доставке электронных заказных писем (ЭЗП).

УФПС Республики Мордовия подключилось к сервису ЭЗП в октябре 2019 года. За прошедший год с помощью нового почтового сервиса жителям региона доставлено более 110 тыс. электронных заказных писем, на распечатку и упаковку которых понадобилось бы более 1000 кг бумаги

Отмечается рост доли электронной корреспонденции в общем объеме заказной почты. Если в начале 2020 года с помощью сервиса ЭЗП доставлялось примерно 1,5% писем в месяц, то в августе показатель возрос почти до 5%.

Самым крупным региональным партнером почтовиков, пользующимся новым сервисом, продолжает оставаться Служба судебных приставов. Доля постановлений ФССП в общем объеме ЭЗП по итогам прошедшего года сотрудничества составила 60%. В виде ЭЗП население республики также получает постановления ГИБДД об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (30% в общем объеме ЭЗП) и письменную корреспонденцию от ООО «Межрегионгаз Саранск». В настоящее время рассматривается вопрос о расширении списка корпоративных партнеров для подключения к сервису ЭЗП в регионе.

«Сегодня отправителями заказной корреспонденции являются преимущественно бизнес и органы власти. Для них важны такие формальности, как подтверждение факта отправки и получения письма, а получателям таких писем – извещений, штрафов, повесток – важнее скорость и комфорт. Сервис ЭЗП Почты России позволяет совместить удобство современных технологий и строгие требования к официальной переписке. С его помощью рассылка юридически значимой корреспонденции производится посредством электронных защищенных каналов и отличается надежностью и оперативностью как отправки, так и доставки. Скорость доставки электронного отправления составляет менее 5 минут. Важными преимуществами ЭЗП является еще и возможность постоянного хранения таких писем в личном кабинете, а также автоматическое информирование о поступлении новых писем через SMS и по электронному адресу», - отметил директор УФПС Республики Мордовия Вячеслав Макейчев.

Уточним, что отправителями, как и получателями ЭЗП могут быть не только госорганы и организации, но и простые граждане. Направить письма в адрес госорганов, юридических или физических лиц можно из личного кабинета сайта https://zakaznoe.pochta.ru. Для получения также необходимо подключить данную опцию в личном кабинете на указанном сайте или сайте Госуслуг.

Чтение электронных заказных писем также доступно всем пользователям смартфонов на IOS и Android в мобильном приложении Почты России. Чтобы воспользоваться таким функционалом, пользователю смартфона нужно скачать мобильное приложение «Почта России» через App Store или Google Play и пройти простую процедуру регистрации. При включении мобильного приложения появится всплывающее окно «Получайте уведомления от ГИБДД, ФССП, Мировых судей и других организаций в приложении». Нажав кнопку «Включить», пользователь сможет получать заказные письма в электронном виде на свое мобильное устройство.