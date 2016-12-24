ТИЦ Мордовии приглашает на бесплатную экскурсию в честь дня рождения скульптора Степана Эрьзи

«Общая статистика по теплу довольно тревожная»
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.
В день рождения "Русского Родена" состоится бесплатная обзорная экскурсия по столице Мордовии. 27 октября в 11:00 экскурсанты посетят Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, узнают о жизни и творчестве великого мордовского скульптора, а также познакомятся с достопримечательностями города, связанными с именем творца.
Важно: необходимо записаться заранее! Экскурсия будет проведена с соблюдением всех мер профилактики, поэтому не забудьте взять с собой маску и перчатки Количество человек в группе строго ограничено.
Запись по телефону +7 (8342) 777-677, в сообщениях в соцсетях ТИЦ РМ (Вконтакте, Facebook, Instagram) или по электронной почте tic-rm@mail.ru
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.
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