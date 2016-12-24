Отдай голос за участника стрит-арта ПФО «ФормАRТ» из Мордовии (номер 3#)

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19 октября стартовало голосование за лучшую работу фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». Голосование продлится две недели до 31 октября. Участниками могут быть все жители России. Отдать можно только 1 голос за лучшего конкурсанта. Выбрать победителя можно, позвонив по бесплатному номеру: 8 (800) 301 50 23 и в тональном режиме набрав комбинацию 3#.
Республику Мордовия представляет Виктория Фролкина - студентка Саранского художественного училища имени Сычкова, которая прошла в финал окружного проекта «ФормART». Воплотили работу участницы конкурса Екатерина Романова и Денис Гришенков. «Работа сделана на основе гравюры Альбрехта Дюрера «Битва архангела Михаила с дьяволом». 4 врача выступают в роли ангелов, побеждающих вирус. Победа над ковид нелегка! Ощущается огромное усилие врачей. Яростны взмахи мечей, туго натянут лук — грозное сражение бушует в мире», — говорит Виктория Фролкина.
Особенность голосования заключается в том, что дополнительные баллы получат работы, за которые проголосовали жители других регионов. Итоговый результат финалиста определяется суммой мест из трех таблиц — экспертной, народного голосования жителей своего региона и народного голосования жителей других регионов.
Подведение итогов фестиваля состоится в первой декаде ноября в ходе онлайн-трансляции на платформе Zoom с подключением представителей всех регионов Приволжского федерального округа.
Напомним, проект уличного искусства «ФормАRТ» реализуется по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Фестиваль стрит-арта направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа с помощью искусства граффити.
Главная тема фестиваля стрит-арта в этом году — единство в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Через свои граффити молодые художники смогли передать важность вклада медицинских работников и волонтеров в сохранение жизни и здоровья населения, неравнодушие граждан к пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, взгляд на новые реалии и жизнь общества в «эпоху постковида».
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