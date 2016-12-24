За сутки в Мордовии выявлено 65 случаев коронавируса, 59 человек выписаны с выздоровлением

«Рейды будем продолжать!»
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (39); Рузаевском районе (6); Ичалковском районе (4); Ковылкинском, Ардатовском районах (по 3); Лямбирском районе (2); Большеберезниковском, Чамзинском, Кадошкинском, Зубово-Полянском, Дубенском, Инсарском, Большеигнатовском, Старошайговском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 12 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 86 лет. Моложе 30 лет - 26 человек, в том числе трехлетний ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 7596 случаев коронавируса, 6290 человек выздоровели, 47 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 20 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1 420 человек на стационарном лечении;
- 1 009 человек под наблюдением дома.
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