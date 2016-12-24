За сутки в Мордовии выявлено 66 случаев коронавируса, 61 человек выписан с выздоровлением

Репортер

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (52); Рузаевском районе (6); Большеберезниковском районе (2); Ардатовском, Ичалковском, Кочкуровском, Ковылкинском, Лямбирском, Теньгушевском районах (по 1). 

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 14 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 83 года. Моложе 30 лет - 21 человек, в том числе восьмимесячный ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлен 7531 случай коронавируса, 6231 человек выздоровел, 47 человек умерли от коронавируса как основной причины. 

По данным на 19 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 374 человека на стационарном лечении;

- 1 005 человек под наблюдением дома.

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