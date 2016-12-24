В Мордовии свыше 4  тысяч семей получают ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением первого ребенка

Метла для прокурора
Бывший руководитель прокуратуры Октябрьского района Саранска сменит тюремную робу на рабочий комбинезон
В рамках реализации национального проекта «Демография» в республике реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Его основной задачей является создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения в связи с этим материального положения граждан.
По состоянию на 1 сентября 2020 года в Мордовии 4 058 семей получают ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Сумма выплаты составляет 9 442 рубля. Еще 2 837 семей - такую же ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей. 5 794 семьи, имеющие двух и более детей, воспользовались средствами материнского капитала. Республиканский материнский капитал с начала года предоставлен 353 семьям, имеющим трех и более детей. 130 семей получили социальную выплату на частичное и полное погашение ипотечного жилищного кредита.
Семейным парам, страдающим бесплодием, выполнено 380 циклов ЭКО за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.
Кроме того, за январь - август 2020 года 14,6 тысячи женщин фертильного возраста прошли диспансеризацию. Проведены профилактические медицинские осмотры, в том числе врачами акушерами-гинекологами, 2 767 девочек в возрасте 15-17 лет. Ведется доабортное консультирование беременных женщин.
Бывший руководитель прокуратуры Октябрьского района Саранска сменит тюремную робу на рабочий комбинезон
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