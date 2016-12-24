Саранск будет принимать туристские поезда

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Перспективы сотрудничества турсектора Мордовии с РЖД обсудили на видеосовещании 15 октября.
РЖД-тур и Федеральная пассажирская компания формируют сеть туристских маршрутов с передвижением по железной дороге. Основной принцип при их построении – ночной переезд с дневным пребыванием гостей в туристском центре. Это позволяет создавать удобные маршруты, значительно экономящие время и деньги туристов. Под эти цели будут предоставлены отдельные вагоны повышенной комфортности.
Саранск имеет выгодную логистику, подходящую под формирование таких туров из крупнейших городов европейской России, включая Москву. В настоящее время прорабатывается сетка межрегиональных маршрутов с посещением городов поволжья в рамках тура выходного дня.
Приемом гостей в Саранске займутся местные турфирмы и их партнеры. В рамках состоявшегося совещания достигнута договоренность о специальных ценах. Якорным партнером данного проекта в нашем городе выстпает отель RadissonHotel&CongressCenterSaransk, который предоставит специальные условия для участников железнодорожных туров. Кроме того для туров будет доступна функция турисстскогокэшбеэка.
Медийную поддержку проекту окажет Фонд развития общественных связей Region PR – учредитель авторитетный туристских премий России. В начале ноября, в рамках финала Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2020» в Саранске планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Мордовия и Федеральной пассажирской компанией.
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