За сутки в Мордовии выявлено 64 случая коронавируса, 54 человека выписаны с выздоровлением

Конституции Мордовии исполнилось 25 лет
Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (40); Зубово-Полянском районе (7); Большеберезниковском районе (4); Чамзинском (3); Ичалковском, Ковылкинском, Старошайговском районах (по 2); Атяшевском, Дубенском, Рузаевском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 10 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 70 лет. Моложе 30 лет - 23 человека, самой младшей 3 года.
За период пандемии в Мордовии выявлено 7465 случаев коронавируса, 6170 человек выздоровели, 47 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 18 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1 348 человек на стационарном лечении;
- 1 000 человек под наблюдением дома.
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