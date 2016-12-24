За сутки в Мордовии выявлено 64 случая коронавируса, 54 человека выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (40); Зубово-Полянском районе (7); Большеберезниковском районе (4); Чамзинском (3); Ичалковском, Ковылкинском, Старошайговском районах (по 2); Атяшевском, Дубенском, Рузаевском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 10 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 70 лет. Моложе 30 лет - 23 человека, самой младшей 3 года.

За период пандемии в Мордовии выявлено 7465 случаев коронавируса, 6170 человек выздоровели, 47 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 18 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 348 человек на стационарном лечении;

- 1 000 человек под наблюдением дома.