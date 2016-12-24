За сутки в Мордовии выявлено 64 случая коронавируса, 52 человека выписаны с выздоровлением

Репортер

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (34); Ардатовском районе (15); Краснослободском районе (3); Атюрьевском, Атяшевском, Ельниковском, Чамзинском районах (по 2); Зубово-Полянском, Рузаевском, Ичалковском, Старошайговском районах (по 1). 

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 20 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 84 года. Моложе 30 лет - 8 человек, самому младшему 3 года.

За период пандемии в Мордовии выявлен 7401 случай коронавируса, 6116 человек выздоровели,47 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 17 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 280 человек на стационарном лечении;

- 1 003 человека под наблюдением дома.

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