За сутки в Мордовии выявлено 64 случая коронавируса, 52 человека выписаны с выздоровлением

Конституции Мордовии исполнилось 25 лет
Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (34); Ардатовском районе (15); Краснослободском районе (3); Атюрьевском, Атяшевском, Ельниковском, Чамзинском районах (по 2); Зубово-Полянском, Рузаевском, Ичалковском, Старошайговском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 20 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 84 года. Моложе 30 лет - 8 человек, самому младшему 3 года.
За период пандемии в Мордовии выявлен 7401 случай коронавируса, 6116 человек выздоровели,47 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 17 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1 280 человек на стационарном лечении;
- 1 003 человека под наблюдением дома.
Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики
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