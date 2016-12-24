За сутки в Мордовии выявлено 65 случаев коронавируса, 52 человека выписаны с выздоровлением

«Мы видим, что обстановка осложняется»
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (38); Большеберезниковском районе (8); Ичалковском, Чамзинском районах (по 4); Ардатовском районе (3); Ельниковском, Лямбирском, Рузаевском районах (по 2); Зубово-Полянском, Ковылкинском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 21 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 86 лет. Моложе 30 лет - 16 человек, самому младшему 6 лет.
За период пандемии в Мордовии выявлено 7337 случаев коронавируса, 6064 человека выздоровели,47 человек умерли от коронавируса как основной причины.
В федеральной статистике учтены 2 новых летальных случая по Мордовии, информацию по ним обещают предоставить позднее.
По данным на 16 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1 295 человек на стационарном лечении
- 994 человека под наблюдением дома.
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
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