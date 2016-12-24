За сутки в Мордовии выявлено 64 случая коронавируса, 49 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (33); Ичалковский районе (12); Ардатовском, Чамзинском районах (по 5); Ковылкинском районе (3); Большеберезниковском, Ромодановском районах (по 2); Ельниковском, Лямбирском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 15 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 82 года. Моложе 30 лет - 8 человек, самой юной 15 лет.

За период пандемии в Мордовии выявлено 7272 случая коронавируса, 6012 человек выздоровели, 45 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 15 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1 257 человек на стационарном лечении;

- 986 человек под наблюдением дома.