За сутки в Мордовии выявлено 66 случаев коронавируса, 50 человек выписаны с выздоровлением

На опережение
В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (33); Ичалковском районе (5); Чамзинском районе (4); Ардатовском, Кадошкинском, Краснослободском, Рузаевском районах (по 3); Ковылкинском, Лямбирском, Торбеевском районах (по 2); Атяшевском, Дубенском, Зубово-Полянском, Инсарском, Ромодановском, Старошайговском районах (по одному).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 20 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 92 года. Моложе 30 лет - 16 человек, самому юному 7 лет.
За период пандемии в Мордовии выявлено 7208 случаев коронавируса, 5963 человека выздоровели, 45 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 14 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1 209 человек на стационарном лечении
- 979 человек под наблюдением дома.
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