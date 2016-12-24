За сутки в Мордовии выявлено 66 случаев коронавируса, 48 человек выписаны с выздоровлением

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Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (36); Ковылкинском районе (7); Рузаевском районе (5); Ардатовском (4); Большеберезниковском, Торбеевском, Чамзинском районах (по 3); Краснослободском районе (2); Дубенском, Зубово-Полянском Лямбирском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 13 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 80 лет. Моложе 30 лет - 24 человека, в том числе годовалый ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 7142 случая коронавируса. 5913 человек выздоровели, 45 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 13 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1 186 человек на стационарном лечении
- 967 человек под наблюдением дома.
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