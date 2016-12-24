Как проходит вакцинация в Мордовии?
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В одном из российских телеграм-каналов появилась информация о том, что якобы «в Саранске врачи, заразившиеся коронавирусом от пациентов, несут административное наказание». В качестве доказательства приведен пункт из приказа главного врача республиканского онкодиспансера.
Ситуацию прокомментировала заместитель министра здравоохранения РМ Елена Степанова:
«Ни о каком наказании врачей, заразившихся ковидом, речь в приказе главврача онкодиспансера не идёт. Тем не менее, в Мордовии, как и везде по стране, есть случаи, когда медработники заражаются коронавирусной инфекцией из-за элементарного несоблюдения мер безопасности. И это при том, что все больницы в регионе полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Наличие этих средств жёстко контролируется Минздравом РМ и Роспотребнадзором.
Действия главного врача больницы в данном случае продиктованы стремлением ужесточить контроль за соблюдением мер безопасности и тем самым уменьшить вероятность заражения медицинских работников. Как следует из текста приказа, к ответственности будут привлекаться именно должностные лица. Разъясняем - исключительно в том случае, если причиной заражения медработника стали нарушения мер безопасности».
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