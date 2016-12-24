За сутки в Мордовии выявлено 65 случаев коронавируса, 45 человек выписаны с выздоровлением

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Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (27); Чамзинском районе (14); Ковылкинском, Краснослободском, Большеберезниковском районах (по 4); Ардатовском, Рузаевском районах (по 3); Зубово-Полянском районе (2); Старошайговском, Дубенском, Ичалковском, Ельниковском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 21 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 71 год. Моложе 30 лет - 22 человека, в том числе годовалый ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 7011 случаев коронавируса, 5818 человек выздоровели, 44 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 11 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1 110 человек на стационарном лечении;
- 973 человека под наблюдением дома.
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