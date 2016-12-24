Мордовия получит почти 336 миллионов рублей на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет

Новости

Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 8,8 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Мордовия, как следует из документа, дополнительно получит на эти цели 335 миллионов 787,7 тысячи рублей.

Рост ассигнований, согласно опубликованному пояснению, вызван увеличением количества детей, чьи родители имеют право на получение указанных выплат. При этом уточняется, что таковых начитывается уже около 3,8 млн. человек. Отметим, что ежемесячные «президентские» пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет действуют в России с 1 января 2020 г. Право на них имеют семьи с низкими доходами. Размер выплаты равен половине прожиточного минимума ребенка в регионе.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
2942 рубля в месяц

Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей

На опережение

В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия

Вступительный «взнос»

Директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову задержали по подозрению в получении взяток от абитуриентов

Метла для прокурора

Бывший руководитель прокуратуры Октябрьского района Саранска сменит тюремную робу на рабочий комбинезон

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу