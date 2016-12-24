Мордовия получит почти 336 миллионов рублей на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет

Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 8,8 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Мордовия, как следует из документа, дополнительно получит на эти цели 335 миллионов 787,7 тысячи рублей.

Рост ассигнований, согласно опубликованному пояснению, вызван увеличением количества детей, чьи родители имеют право на получение указанных выплат. При этом уточняется, что таковых начитывается уже около 3,8 млн. человек. Отметим, что ежемесячные «президентские» пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет действуют в России с 1 января 2020 г. Право на них имеют семьи с низкими доходами. Размер выплаты равен половине прожиточного минимума ребенка в регионе.