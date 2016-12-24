За сутки в Мордовии выявлен 61 случай коронавируса, 49 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (29); Чамзинском районе (6); Ичалковском районе (5); Лямбирском, Рузаевском, Большеберезниковском районах (по 4); Краснослободском, Ромодановском, Инсарском районах (по 2); Большеигнатовском, Старошайговском, Ковылкинском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 26 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 88 лет. Моложе 30 лет 5 человек, самой молодой 19 лет.

За период пандемии в Мордовии выявлено 6946 случаев коронавируса, 5773 человека выздоровели,44 человека умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 10 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1058 человек на стационарном лечении;

- 945 человек под наблюдением дома.

В настоящее время в республиканских лечебных учреждениях развернуто 1260 ковидных коек.