За сутки в Мордовии выявлено 58 случаев коронавируса, 40 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (34); Ковылкинском районе (4); Ромодановском, Ичалковском районе (3); Рузаевском, Теньгушевском, Зубово-Полянском, Краснослободском районах (по 2); Большеигнатовском, Большеберезниковском, Чамзинском, Кадошкинском, Лямбирском, Торбеевском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 10 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 77 лет. Моложе 30 лет 12 человек, в том числе семимесячный ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 6885 случаев коронавируса, 5724 человека выздоровели, 44 человека умерли от коронавируса как основной причины.

В федеральной статистике отражен еще один случай смерти в республике. Ранее сообщалось о гибели врача Краснослободской центральной районной больницы Нины Алексеевны Автайкиной (1953 г.р.). Данный летальный случай учтен после окончательного гистологического подтверждения диагноза «новая коронавирусная инфекция».

По данным на 9 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 1027 человек на стационарном лечении;

- 906 человек под наблюдением дома.