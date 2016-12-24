За сутки в Мордовии выявлено 58 случаев коронавируса, 40 человек выписаны с выздоровлением

2942 рубля в месяц
Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (34); Ковылкинском районе (4); Ромодановском, Ичалковском районе (3); Рузаевском, Теньгушевском, Зубово-Полянском, Краснослободском районах (по 2); Большеигнатовском, Большеберезниковском, Чамзинском, Кадошкинском, Лямбирском, Торбеевском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 10 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 77 лет. Моложе 30 лет 12 человек, в том числе семимесячный ребенок.
За период пандемии в Мордовии выявлено 6885 случаев коронавируса, 5724 человека выздоровели, 44 человека умерли от коронавируса как основной причины.
В федеральной статистике отражен еще один случай смерти в республике. Ранее сообщалось о гибели врача Краснослободской центральной районной больницы Нины Алексеевны Автайкиной (1953 г.р.). Данный летальный случай учтен после окончательного гистологического подтверждения диагноза «новая коронавирусная инфекция».
По данным на 9 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 1027 человек на стационарном лечении;
- 906 человек под наблюдением дома.
Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей
Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики
«РИА Новости» составило новый рейтинг российских городов
Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании
Лауреат Государственной премии РМ в области публицистики, заслуженный работник культуры республики, известный краевед, культуролог, приятный...
Директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову задержали по подозрению в получении взяток от абитуриентов
Трагический уход из жизни 16-летней студентки породил множество слухов и кривотолков
Свое мнение высказал мэр Саранска
В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия
В Кочкуровском районе открыто движение по капитально отремонтированному мосту, который соединяет между собой сразу 5 сел района