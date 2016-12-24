В Саранске пройдет серия авторских тематических экскурсий по городу под общим названием «Саранск. Другой взгляд»

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Запуск проекта – совместная инициатива туристского и научного сообществ нашего города. Первыми экскурсантами на авторских маршрутах станут представители туристской отрасли Мордовии, действующие гиды-экскурсоводы по Саранску. Основная цель – обмен опытом и знаниями о городе между практикующими гидами и турменеджерами, расширение их кругозора для использования в своей профессиональной деятельности. После тестирования авторские экскурсии будут предложены всем жителям и гостям Саранска.
12 октября проект откроет экскурсия «Слободы старого Саранска» от Дмитрия Фролова – заместителя директора МРОКМ им. И.Д. Воронина, кандидата филологических наук, доцента кафедры русского языка как иностранного МГУ им. Н.П. Огарева, автора многих историко-просветительских проектов в Мордовии.
Все экскурсии пройдут с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.
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