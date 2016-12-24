Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с министром внутренних дел по РМ Борисом Шейнкиным

Глава Мордовии Владимир Волков 8 октября провел рабочую встречу с министром внутренних дел по РМ Борисом Шейнкиным. Обсуждались текущие вопросы обеспечения правопорядка и общественной безопасности в регионе, в том числе в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

«Пока эпидемиологическая обстановка не предполагает усиления ограничений, но нужно быть к этому готовыми, - сказал Владимир Волков. – Также необходимо обеспечить защиту сотрудников полиции от гриппа и ОРВИ. В республику поступила вторая партия вакцины, которая будет направлена в том числе и правоохранителям, чтобы каждый полицейский был привит. А в декабре мы ожидаем уже поступления вакцины от коронавирусной инфекции. Пока от ковида прививается только одна категория – это медицинские работники».

Министр отметил высокую готовность органов внутренних дел к работе в условиях усиления ограничительных мер, а также доложил об итогах деятельности правоохранителей республики за 9 месяцев. Оперативная обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой, по целому ряду важнейших показателей республика занимает высокие места в отраслевых рейтингах. Так, Мордовия входит в десятку регионов с наименьшим ростом уличной преступности.

Глава республики Владимир Волков подчеркнул значимость дальнейшей совместной работы по профилактике правонарушений, особенно в молодежной среде.