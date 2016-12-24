За сутки в Мордовии выявлено 47 случаев коронавируса, 46 человек выписаны с выздоровлением

Репортер

Новые случаи заболевания подтверждены в Саранске (26), Чамзинском, Ковылкинском районах (по 3), Зубово-Полянском, Атяшевском, Ичалковском, Рузаевском, Лямбирском районах (по 2), Большеберезниковском, Торбеевском, Ардатовском, Дубенском районах (по 1). Один из заболевших зарегистрирован в Московской области.

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 17 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 76 лет. Моложе 30 лет 9 человек, самому юному 5 лет.

За период пандемии в Мордовии выявлено 6728 случаев коронавируса, 5601 человек выздоровел, 42 человека умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 6 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 858 человек на стационарном лечении

- 875 человек под наблюдением дома.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Смертельный «отрыв»

Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки

В огненной западне

Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района.

Орден Славы для министра

В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией

Вступительный «взнос»

Директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову задержали по подозрению в получении взяток от абитуриентов

Для армейской службы вирус не годен

Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании

На опережение

В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу