За сутки в Мордовии выявлено 47 случаев коронавируса, 46 человек выписаны с выздоровлением

Смертельный «отрыв»
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Новые случаи заболевания подтверждены в Саранске (26), Чамзинском, Ковылкинском районах (по 3), Зубово-Полянском, Атяшевском, Ичалковском, Рузаевском, Лямбирском районах (по 2), Большеберезниковском, Торбеевском, Ардатовском, Дубенском районах (по 1). Один из заболевших зарегистрирован в Московской области.
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 17 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 76 лет. Моложе 30 лет 9 человек, самому юному 5 лет.
За период пандемии в Мордовии выявлено 6728 случаев коронавируса, 5601 человек выздоровел, 42 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 6 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 858 человек на стационарном лечении
- 875 человек под наблюдением дома.
Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки
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