За сутки в Мордовии выявлено 47 случаев коронавируса, 46 человек выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в Саранске (26), Чамзинском, Ковылкинском районах (по 3), Зубово-Полянском, Атяшевском, Ичалковском, Рузаевском, Лямбирском районах (по 2), Большеберезниковском, Торбеевском, Ардатовском, Дубенском районах (по 1). Один из заболевших зарегистрирован в Московской области.

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 17 человек старше 60 лет, самому пожилому из них 76 лет. Моложе 30 лет 9 человек, самому юному 5 лет.

За период пандемии в Мордовии выявлено 6728 случаев коронавируса, 5601 человек выздоровел, 42 человека умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 6 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 858 человек на стационарном лечении

- 875 человек под наблюдением дома.