В Мордовии свыше 4000 классных руководителей получили федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей

Во исполнение поручения Президента России Владимира Путина все классные руководители муниципальных и государственных общеобразовательных организаций Мордовии - 4041 педагог - получили федеральную доплату в размере 5000 рублей.

Эта выплата является ежемесячной, производится за счет средств федерального бюджета. На 2020 год на данные цели республике предусмотрено 106,1 млн рублей из федерального бюджета.

В Мордовии также сохранены установленные ранее региональные доплаты за классное руководство. По вопросам начисления доплаты за классное руководство работает республиканская горячая линия +7 (8342) 39-18-30.