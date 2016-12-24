В Мордовии свыше 4000 классных руководителей получили федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей

Новости

Во исполнение поручения Президента России Владимира Путина все классные руководители муниципальных и государственных общеобразовательных организаций Мордовии - 4041 педагог - получили федеральную доплату в размере 5000 рублей.

Эта выплата является ежемесячной, производится за счет средств федерального бюджета. На 2020 год на данные цели республике предусмотрено 106,1 млн рублей из федерального бюджета.

В Мордовии также сохранены установленные ранее региональные доплаты за классное руководство. По вопросам начисления доплаты за классное руководство работает республиканская горячая линия +7 (8342) 39-18-30.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
День Суркова

Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков ответит в суде за взятку в 500 тысяч рублей

12 320 рублей

будет стоить упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик»

2942 рубля в месяц

Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей

Дарят знания детям

Глава республики Владимир Волков поздравил педагогов с профессиональным праздником

Смертельный «отрыв»

Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу