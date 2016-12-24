В Лямбирском районе модульный ФАП в Татарской Тавле будет соседствовать со школой и клубом

В селе Татарская Тавла, где в настоящее время проживают около 800 человек, предусмотрено возведение нового здания фельдшерско-акушерского пункта. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение».

По словам главы сельского поселения Рафика Абузярова, модульный ФАП будет соседствовать со школой и клубом. Все работы планируется завершить к концу октября.