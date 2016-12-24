В Лямбирском районе модульный ФАП в Татарской Тавле будет соседствовать со школой и клубом

Вступительный «взнос»
Директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову задержали по подозрению в получении взяток от абитуриентов
В селе Татарская Тавла, где в настоящее время проживают около 800 человек, предусмотрено возведение нового здания фельдшерско-акушерского пункта. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение».
По словам главы сельского поселения Рафика Абузярова, модульный ФАП будет соседствовать со школой и клубом. Все работы планируется завершить к концу октября.
Директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову задержали по подозрению в получении взяток от абитуриентов
В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией
В республике за махинации задержали двух известных адвокатов
Глава Мордовии Владимир Волков провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
В Администрации Саранска обсудили ход вакцинации работников управляющих компаний, муниципальных и транспортных предприятий. На мероприятие...
Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков ответит в суде за взятку в 500 тысяч рублей
будет стоить упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик»
Региональный оперативный штаб приводит данные по вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавируса в республике
Ректор мордовского госуниверситета рассказал об особенностях приемной кампании-2020
В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия