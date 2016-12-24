К 2024 году в Мордовии число стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД будет увеличено до 160

Социум

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мордовии реализуется региональная программа «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Он предполагает строительство дорог с применением новых и усовершенствованных технологий, использование материалов и технологических решений повторного применения, переход на контракты жизненного цикла.

В рамках реализации проекта к 2024 году в Мордовии на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения число стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения будет увеличено до 160.  

На территории Мордовии будет внедрена интеллектуальная транспортная система. Кроме того, проект предусматривает размещение шести автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автодорогах регионального или межмуниципального значения. В 2020 году запланировано размещение двух таких пунктов, в 2021 году - одного и  трех пунктов в 2022 году.

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