За сутки в Мордовии выявлено 37 случаев коронавируса, 48 человек выписаны с выздоровлением

Репортер

Новые случаи заболевания подтверждены в Саранске (22), Ковылкинском районе (6), Ичалковском районе (3), Рузаевском, Краснослободском районах (по 2), Инсарском районе (1). Один из заболевших зарегистрирован в Ульяновской области.

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 14 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 80 лет. В возрасте до 30 лет 7 человек, в том числе трехлетний ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 6514 случаев коронавируса, 5430 человек выздоровели, 41 человек умер от коронавируса как основной причины.

По данным на 1 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 678 человек на стационарном лечении

- 882 человека под наблюдением дома.

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