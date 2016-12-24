За сутки в Мордовии выявлено 39 случаев коронавируса, 33 человека выписаны с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (13), Ичалковском районе (7), Ковылкинском, Рузаевском районах (по 5), Темниковском районе (3), Лямбирском районе (2), Зубово-Полянском, Кадошкинском, Большеигнатовском, Краснослободском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 13 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 78 лет. В возрасте до 30 лет 5 человек, в том числе новорожденный ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 6477 случаев коронавируса, 5382 человека выздоровели, 41 человек умер от коронавируса как основной причины.

По данным на 30 сентября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 653 человека на стационарном лечении

- 875 человек под наблюдением дома.