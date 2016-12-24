Общественная палата Мордовии будет контролировать организацию горячего питания в школах региона

Задачу обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы с первого по четвертый класс обозначил Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. Все учащиеся младших классов должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день. Оно должно быть сбалансированным, помогать детям восполнить энергию и способствовать их физическому развитию, отвечать всем стандартам и требованиям безопасности.

В целях обеспечения общественного контроля в Мордовии за организацией бесплатного здорового горячего питания и снабжения качественными продуктами обучающихся, которые осваивают образовательные программы начального общего образования, а также оснащением общеобразовательных организаций соответствующим оборудованием Общественная палата Республики Мордовия запускает работу горячей линии.

В случае выявления нарушений организации питания и требований к качеству продуктов, а также при возникновении вопросов родители школьников могут обращаться по телефону 8 (8342) 39-19-87.



