Общественная палата Мордовии будет контролировать организацию горячего питания в школах региона

Репортер

Задачу обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы с первого по четвертый класс обозначил Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. Все учащиеся младших классов должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день. Оно должно быть сбалансированным, помогать детям восполнить энергию и способствовать их физическому развитию, отвечать всем стандартам и требованиям безопасности.

В целях обеспечения общественного контроля в Мордовии за организацией бесплатного здорового горячего питания и снабжения качественными продуктами обучающихся, которые осваивают  образовательные программы начального общего образования, а также оснащением общеобразовательных организаций соответствующим оборудованием Общественная палата Республики Мордовия запускает работу горячей линии.

В случае выявления нарушений организации питания и требований к качеству продуктов, а также при возникновении вопросов родители школьников могут обращаться по телефону 8 (8342) 39-19-87.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Отец за сына

Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына

В огненной западне

Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района.

На опережение

В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия

Смертельный «отрыв»

Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу