За сутки в Мордовии выявлено 38 случаев коронавируса, 33 человека выписаны с выздоровлением

Адвокатский излом
В республике за махинации задержали двух известных адвокатов
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (20); Рузаевском районе (4); Темниковском (3); Инсарском, Ковылкинском, Лямбирском районах (2); Ельниковском, Ичалковском, Чамзинском, Зубово-Полянском, Атяшевском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 8 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 73 года. В возрасте до 30 лет 7 человек, в том числе двое детей четырех и пяти лет.
За период пандемии в Мордовии выявлено 6438 случаев коронавируса, 5349 человек выздоровели, 41 человек умер от коронавируса как основной причины.
По данным на 29 сентября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 630 человек на стационарном лечении
- 873 человека под наблюдением дома.
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