В Мордовии выявлено 39 случаев коронавируса, 31 человек выписан с выздоровлением

Репортер

Новые случаи заболевания за минувшие сутки подтверждены в г.о. Саранск (17); Зубово-Полянском районе (6); Рузаевском районе (5); Ковылкинском районе (3); Ичалковском (2); Краснослободском, Лямбирском, Кочкуровском, Старошайговском, Инсарском, Большеигнатовском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 15 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 92 года. В возрасте до 30 лет 7 человек, в том числе новорожденный ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 6400 случаев коронавируса, 5316 человек выздоровели, 41 человек умер от коронавируса как основной причины.

По данным на 28 сентября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 697 человек на стационарном лечении

- 871 человек под наблюдением дома.

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