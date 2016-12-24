За сутки в Мордовии выявлено 34 случая коронавируса, 40 человек выписаны с выздоровлением

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Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (11); Ковылкинском районе (6); Рузаевском районе (4); Темниковском, Инсарском, Краснослободском районах (по 2); Кочкуровском, Торбеевском, Лямбирском, Зубово-Полянском, Ичалковском, Кадошкинском, Ардатовском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 9 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 81 года. В возрасте до 30 лет 8 человек, самой младшей 5 лет.
За период пандемии в Мордовии выявлено 6288 случаев коронавируса, 5242 человека выздоровели, 40 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 25 сентября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 570 человек на стационарном лечении
- 872 человека под наблюдением дома.
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