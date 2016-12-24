За сутки в Мордовии выявлено 33 случая коронавируса, 40 человек выписаны с выздоровлением

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Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (12); Ковылкинском районе (4); Чамзинском, Торбеевском, Ромодановском, Рузаевском, Краснослободском районах (по два); Старошайговском, Зубово-Полянском, Лямбирском, Кадошкинском, Теньгушевском, Атяшевском, Инсарском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 9 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 82 года. В возрасте до 30 лет 7 человек, самому юному 8 лет.
За период пандемии в республике зафиксировано 6155 случаев коронавируса. 5136 человек выздоровели.
40 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 21 сентября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 541 человек на стационарном лечении
- 876 человек под наблюдением дома.
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