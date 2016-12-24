За сутки в Мордовии выявлено 33 случая коронавируса, 40 человек выписаны с выздоровлением

Репортер

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (12); Ковылкинском районе (4); Чамзинском, Торбеевском, Ромодановском, Рузаевском, Краснослободском районах (по два); Старошайговском, Зубово-Полянском, Лямбирском, Кадошкинском, Теньгушевском, Атяшевском, Инсарском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 9 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 82 года. В возрасте до 30 лет 7 человек, самому юному 8 лет.

За период пандемии в республике зафиксировано 6155 случаев коронавируса. 5136 человек выздоровели. 

40 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 21 сентября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 541 человек на стационарном лечении

- 876 человек под наблюдением дома.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Орден Славы для министра

В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией

Москва не спасла

Пострадавший в ДТП руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске скончался в столичной клинике

2942 рубля в месяц

Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей

Не лучший год

Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать

Отец за сына

Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына

День Суркова

Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков ответит в суде за взятку в 500 тысяч рублей

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу