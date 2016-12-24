Из-за ремонта дороги предстоит ограничение движения общественного транспорта на участке от Косарева до Севастопольской

В рамках очередной «мэрской субботы» Петр Тултаев провел выездное совещание на проспекте 70 лет Октября, где сейчас идет ремонт проезжей части. Движение на участке от улицы Короленко до Севастопольской открыто, как известно, досрочно. На отрезке Косарева – Севастопольская снято старое покрытие, начата укладка выравнивающего слоя асфальта и замена бордюрного камня. Параллельно – там, где это необходимо – ремонтируются пешеходные тротуары.

Двухкилометровый участок проспекта 70 лет Октября, как подчеркнул градоначальник, является, пожалуй, самым трудоемким объектом реконструкции 2020 года. Из-за плотного автомобильного трафика работы приходится проводить поэтапно. Скоро, например, придется ограничить движение общественного транспорта на участке от Косарева до Севастопольской. «Горожане должны с пониманием отнестись к вынужденным мерам. Без этого не обойтись, - заключил Глава Саранска. - Далее дорожники перейдут на участок от ул. Т. Бибиной до улицы Косарева. В течение двух недель работы на дорожном полотне строители должны завершить».