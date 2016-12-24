За сутки в Мордовии выявлено 33 случая коронавируса, 27 человек выписаны с выздоровлением

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Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (17); Лямбирском районе (4); Ковылкинском (3); Большеигнатовском (2); Краснослободском, Ромодановском, Чамзинском, Кадошкинском, Ардатовском, Рузаевском, Инсарском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 12 человек старше 60 лет; самому пожилому из них 83 года. В возрасте до 30 лет 2 человека.
За период пандемии в Мордовии выявлено 6057 случаев коронавируса. 5025 человек выздоровели. 40 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 18 сентября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 511 человек на стационарном лечении
- 877 человек под наблюдением дома.
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