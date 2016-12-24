Школьница из Мордовии cтала призером всероссийского конкурса работ по истории местного самоуправления

Награждение победителей всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края» состоялось в Общественной палате Российской Федерации в пятницу, 18 сентября. В число призеров вошла жительница Мордовии Екатерина Шавелькина с исследовательской работой о выдающемся представителе местного самоуправления Зубово-Полянского района Н.Е. Брагине.

Конкурс проводился среди школьников 5-11 классов и студентов вузов. Организаторами выступили комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Институт российской истории РАН, Институт развития местных сообществ и Общественная палата. В оргкомитет также вошли представители Минпросвещения, Минюста, МГУУ, МПГУ и РАНХиГС.

Как сообщил первый замруководителя думской фракции «Единая Россия», председатель совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Виктор Кидяев, всего на конкурс поступило более 800 заявок от полутора тысяч участников из 70 регионов страны.

«Участники затронули многие важные вопросы развития своего региона, смогли ярко и интересно рассказать об истории самоуправления на своей малой родине, с учетом национальных и исторических особенностей. 145 работ было отобрано в лонг-лист для участия во втором, очном этапе конкурса. Это видеосюжеты об истории местного самоуправления, исследовательские работы, доклады о примерах общественного самоуправления и о вкладе исторических личностей родного края в развитие городов и поселений», - рассказал он.