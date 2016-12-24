Ремонт дорог на улицах Солнечная и Фурманова в Саранске определен в качестве приоритетного

В четверг, 17 сентября, Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам реализации в 2021 году планов по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также по строительству и ремонту дорог в столице Мордовии. В обсуждении приняли участие вице-премьер–министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктор Цыганов и Глава Саранска Петр Тултаев.

До конца года в городском округе Саранск планируется переселить 670 человек из аварийного жилого фонда общей площадью 6,7 тыс. кв. метров. Глава республики подчеркнул, что все необходимые процедуры для реализации запланированного на следующий год по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья необходимо провести заблаговременно. «Весной строители должны приступить к работам сразу, как только установится погода. Все процедуры, предшествующие этому и определенные законодательством, нужно пройти заранее», - пояснил задачу Владимир Волков.

Обсуждая предварительный план дорожных работ на 2021 год, было отмечено, что необходимо в первую очередь ориентироваться на обращения и пожелания граждан. В график первоочередных работ планируют включить такие проблемные участки дорог, как улицы Солнечная и Фурманова в Саранске. Петр Тултаев отметил, что в текущем году в столице региона выполнен большой объем дорожных работ, причем, именно на тех участках, которые чаще всего звучали в жалобах и обращениях горожан. «В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Саранске проведен ремонт на 22 участках общей протяженностью 13,5 км. Стоимость работ 304 млн. рублей. За счет экономии бюджетных средств при проведении электронных аукционов в ближайшее время будет отремонтирован ещё один, 23-й участок, дорога по улице Пушкина от улицы Веселовского до бульвара Цаплина – это просьба жителей района. Протяженность участка – 1,3 км, стоимость – более 22 млн. рублей».

Обсуждались на совещании и планы по благоустройству дворовых территорий. В этом году в Саранске отремонтирован 21 двор, причем, перечень и виды работ согласовывались с жителями, акты приемки также подписывали представители общественности. Уже опубликован список 19 дворовых территорий, которые преобразятся в следующем году – они так же отобраны после общественных слушаний. Стоит отметить, что в следующем году новый парк на площади более чем 1 га появится на улице Татьяны Бибиной. В этом районе ведется масштабное жилое строительство, возводятся социальные объекты, но отсутствует комфортная зона отдыха. Проблема будет решена за счет строительства большого парка со всей инфраструктурой для отдыха, спорта, игр и оздоровления.

Владимир Волков подчеркнул, что работа по созданию новых парковых зон, комфортных общественных территорий ведется по всей республике. Только в этом году новые парки обустроены в районных центрах - Ардатове и Атяшево, Кочкурово и Ковылкино, благоустроенные площади появятся в Рузаевке и Теньгушево. Кроме того, в этом году сразу три малых города республики стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной среды. Рузаевка, Темников и Ардатов получат 170 миллионов рублей на благоустройство.