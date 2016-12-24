«В благоустроенном парке Ленинского района горожанам всех возрастов должно быть не только комфортно, но и безопасно!»

В четверг, 17 сентября, Глава Мордовии Владимир Волков оценил изменения, произошедшие в парке Ленинского района после завершения его благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Общая стоимость проведенных работ – почти 4,5 миллиона рублей. В обновленной зоне отдыха установлены игровые комплексы с искусственным покрытием для разных возрастов, детская полоса препятствий, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол, площадки для воркаута и занятий скейтбордингом. Подходы к площадкам имеют разное покрытие: к одним можно пройти по асфальтированным тротуарам, к другим – по песчано-гравийным. Установлены парковые качели, беседки для отдыха, организованы зоны для барбекю.

В парке появились цветочницы, лавочки и урны разных видов, установлены светильники, видеонаблюдение, обновлено асфальтобетонное покрытие тротуаров, оборудованы новые парковочные места со стороны улиц Пионерская и Докучаева. Рядом с зоной отдыха размещены два модульных помещения для административно-хозяйственного блока и проката инвентаря. Со стороны улицы Пионерская располагаются туалеты, в том числе для маломобильных групп населения.

И, хотя торжественное открытие парка ещё предстоит, горожане уже активно пользуются обновленной территорией для отдыха, оздоровления и занятий спортом. Руководитель региона пообщался со студентами находящегося вблизи Ленинского парка филиала Российской правовой академии. Молодые люди облюбовали удобную беседку, где отдыхали после учебных часов и, пользуясь случаем, задали Главе Мордовии вопрос о возможности перехода на дистанционное обучение. Владимир Волков ответил, что, на его взгляд, очно общаться с сокурсниками и преподавателями гораздо интереснее, чем по видеосвязи. «Поэтому всем нам нужно вовремя – в сентябре - сделать прививки, выработать коллективный иммунитет и пройти предстоящий сезон без самоизоляции и «дистанционки» - будем стремиться к этому!» - поделился планами с молодыми людьми Глава республики.

Стоит отметить, что в обновленном парке находят себе занятие по душе люди всех возрастов: дети на игровых площадках, подрастающее поколение – на спортивных площадках, много гуляющих на аллеях, горожан, пользующихся тренажерами, беговыми дорожками. В адрес руководителя республики и города звучали слова искренней благодарности.

Мэр Саранска Пётр Тултаев рассказал журналистам, что для обеспечения порядка и безопасности отдыхающих в парке Ленинского района будет установлено по периметру видеонаблюдение - 20 камер, а также организована круглосуточная охрана ЧОП. «Люди всех возрастов должны чувствовать себя в обновленном парке не только комфортно, но и безопасно!» - подчеркнул Владимир Волков.