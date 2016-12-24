Глава Мордовии поздравил капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина с 35-летием

Репортер

Глава Мордовии Владимир Волков направил поздравительную телеграмму знаменитому хоккеисту Александру Овечкину. Сегодня обладатель кубка Стэнли, капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс», чемпион мира в составе сборной команды России празднует свое 35-летие.

В тексте поздравления говорится: «Примите сердечные поздравления с Днем рождения! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых спортивных достижений и успехов во всех начинаниях на благо Российской Федерации!».

Напомним, что дедушка и бабушка Овечкина по материнской линии - уроженцы села Шокша Теньгушевского района Мордовии, мама Овечкина также родом из Мордовии. Кроме того, Александр входит в состав совета при Главе Мордовии по развитию физической культуры и спорта. 

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