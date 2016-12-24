На портале «Госуслуги» начнет работать канал для жалоб на организацию бесплатного горячего питания в школах

С 17 сентября на портале «Госуслуги» начнет работать специальный канал для жалоб на организацию бесплатного горячего питания в школах страны. Об этом сообщает Минпросвещение РФ по итогам совещания по вопросам обеспечения бесплатным горячим питанием школьников 1-4 классов.

Ранее Общероссийский народный фронт провел вебинар «ПРО питание: диалог с Минпросвещения» с участием заместителя директора департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России Андрея Родионова.

Вопросы к эксперту формировались по обращениям на горячую линию «Школьный завтрак» и были связаны с тремя главными проблемами, выявленными в ходе обработки жалоб, поступивших на горячую линию.

24% жалоб связаны с плохим качеством еды. Еда невкусная, подгоревшая, зачастую холодная. Продукты, из которых приготовлены блюда, – несвежие, с плохим запахом. 15% жалоб – на плохое меню. Дети жалуются на однообразную еду, часто повторяющиеся блюда. В меню мало фруктов, мясных и полезных продуктов. 19% жалоб касаются плохой организации питания в школах и нарушения санитарных норм. Мало времени на обед, в некоторых школах обеденный перерыв – 10–15 минут, дети не успевают поесть, доедают по пути в класс. Работники столовых работают без масок и перчаток.

Напомним, по поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина с 1 сентября текущего года все школьники младших классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Активисты Народного фронта уже несколько месяцев осуществляют контроль над запуском этой системы. По любому вопросу, связанному с обеспечением питания в школе, можно обратиться по единому бесплатному номеру 8 (800) 200-34-11