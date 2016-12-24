За последние сутки в Мордовии выявлен 31 случай коронавируса, 59 человек выписаны с выздоровлением

Репортер

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (9); Ковылкинском районе (7); Инсарском районе (3); Кадошкинском, Торбеевском, Зубово-Полянском районах (по 2); Краснослободском, Ромодановском, Дубенском, Атюрьевском, Лямбирском, Ельниковском районах (по одному). 

Посмотреть статистику по районам Мордовии можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 11 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 83 года. Моложе 30 лет 5 человек, самому юному 9 лет. 

За период пандемии в Мордовии выявлен 5901 случай коронавируса. 4795 человек выздоровели.

39 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 13 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 529 человек на стационарном лечении

- 876 человек под наблюдением дома.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Только классные часы

В Мордовии принято решение отказаться от проведения 1 сентября праздничных линеек в школах

Учеба по-новому

Начало нового учебного года вся наша страна встретила в особых условиях. Столпотворение детей и родителей у школы, нарядные торжественные...
Комфортная среда

С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?

40 тысяч тонн продукции на экспорт

Глава Мордовии Владимир Волков в беседе с журналистами республиканских СМИ рассказал об итогах развития экономики региона за первое полугодие

В огненной западне

Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района.

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу