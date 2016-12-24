За последние сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 65 человек выписаны с выздоровлением

Репортер

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (16); Рузаевском, Ковылкинском, Кадошкинском, Зубово-Полянском районах (по 3); Краснослободском районе (2); Атяшевском, Чамзинском районах (по одному). 

Посмотреть статистику по районам Мордовии можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 15 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 82 года. Моложе 30 лет 6 человек, самой юной 14 лет. 

За период пандемии в Мордовии выявлено 5870 случаев коронавируса. 4736 человек выздоровели.

39 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 12 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 519 человек на стационарном лечении

- 874 человека под наблюдением дома.

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