За последние сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 65 человек выписаны с выздоровлением

Отец за сына
Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына
Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (16); Рузаевском, Ковылкинском, Кадошкинском, Зубово-Полянском районах (по 3); Краснослободском районе (2); Атяшевском, Чамзинском районах (по одному).
Посмотреть статистику по районам Мордовии можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 15 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 82 года. Моложе 30 лет 6 человек, самой юной 14 лет.
За период пандемии в Мордовии выявлено 5870 случаев коронавируса. 4736 человек выздоровели.
39 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 12 сентября в Мордовии из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 519 человек на стационарном лечении
- 874 человека под наблюдением дома.
Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына
Члены Правительства Мордовии отчитались о своих заработках
Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района.
Пострадавший в ДТП руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске скончался в столичной клинике
Мордовия проводит колоссальную работу по оздоровлению финансов
Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков ответит в суде за взятку в 500 тысяч рублей
Сергей Плешаков выслушал приговор за «оздоровительные» махинации
Каким будет в Саранске новый учебный год в условиях пандемии?
Мордовия может стать экспериментальной площадкой по отработке стандартов питания в школах